Sivas İmranlı Nüfusu 2020 - 2021 |  İmranlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas İmranlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas İmranlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas İmranlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İmranlı ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,215 (km²) si İmranlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas İmranlı nüfusu 7,412 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

İmranlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,412 kişidir.

İmranlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,516 kişidir.

Sivas İmranlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -34 olarak gerçekleşmiştir.

İmranlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,113678 Enlem : 38,113678

İmranlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan İmranlı ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

İmranlı ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İmranlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020