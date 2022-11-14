Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, 2 yıl gibi kısa sürede büyük hizmetler yaptıklarını ifade ederek ilçede alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadığını ifade etti.

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Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, 2 yıl içerisinde 50 yılda gerçekleştirilebilecek hizmetin yüzde 80'ini tamamladıklarını söyledi.

"80 milyon lira harcadık"

Sivas'ın Kangal İlçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin her noktasında devam eden çalışmalar tamamlandığında ilçede halkı konforlu bir yaşama kavuşacak. Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, altyapı ve üstyapı çalışmaları için toplamda 80 milyon lira para harcandığını söyleyerek, "İlçemizde 2 yıldır üstyapı için sathi kaplama, sıcak asfalt, kilitli parke ve bordür, taşı imalat ve hizmet serimi işleri devam etmektedir. İlçemiz geneleninde bu güne kadar toplam taban alanı 68 bin 544 metre kare olmak üzere çift katının toplamı 137bin 88 metre kare olan sathi kaplama işi yapılmıştır. Sıcak asfalt bu güne kadar toplam 8 bin metre uzunluğa ve yaklaşık 56 bin metrekare alana sahip yollarımız sıcak asfalt kaplama yapılmıştır. Kilitli parkede ise bir yandan üretmemiz bir yandan sermemiz devam etmekte olup bu güne kadar yaklaşık 140bin metre kare alana sahip yollarımız kilitli parke taşı ile yapılmıştır. Aynı zamanda bu güne kadar toplam 55 bin metre bordür taşı döşeme işi yapılmıştır. İlçemiz genelinde 2 yılı aşan sürede altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarımız eski haline getirilip kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile yaklaşık olarak toplam 319 bin 544 metre kare alana sahip yollarımız kullana bilirliğine kavuşturulmuştur" şeklinde konuştu.

"Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Başkan Apaydın, ilçede şuan için altyapı ve üst yapı sorunu kalmadığını belirterek, "Bunların toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon lira değerindedir. Alt yapının ihale bedeli 2017 tarihinde 60 milyon SUKAP çerçevesinde yapılmış olup 30 milyon lira devlet tarafından 30 milyonu belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Bugün ki üst yapı için harcanan para bugün ki değerle 50 milyon lira olup alt yapıyla birlikte toplamda altyapı ve üstyapı için 80 milyon lira para harcanmıştır. İlçemizin alt yapı ve üst yapı sorunu şuan için kalmamıştır. Sadece üst yapı bugün ki tarih itibariyle yüzde 83 tamamlanmış olup 2023 yılında da kalan yerler tamamlanmış olarak hiçbir sorun kalmayacaktır. 16 ilçeyi baz aldığımızda tamamıyla altyapı ve üstyapı sorunu bitmiş ve huzura erişmiş şekilde ilçemizin güvenilirliği, sağlamlığı, yürüne bilirliği, su ve kanalizasyon sorunu olmadan 50 yıllık bir hizmet yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

Sivas Kangal Belediyesi Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın "Alt yapı ve üst yapı sorunu kalmadı"

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