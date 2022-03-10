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  3. Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Zonguldak'tan Batman'a giden yolcu otobüsünün Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Alınan bilgilere göre Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) idaresindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde kar yağışının etkisiyle buz pistine dönene yolda devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi,  polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı Sivas Kangal'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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