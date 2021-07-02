Sivas katliamının üzerinde 28 yıl geçti! Madımak Oteli'nde yanarak can verenler anıldı

Türkiye tarihinde unutulmaz yaralar açan feci katliamın yıl dönümünde yine kalpler buruk kaldı. Sivas katliamında otelde yanarak can veren insanlar için anma töreni düzenlendi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

"HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMADIK"

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, 28 yıl önce hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, "Sivas'ta milyonları toplamak hepimizin asli görevi olmalı. 28 yıl geçmesine rağmen içimizdeki yangın hala sönmedi. Laik ve demokratik bir ülke kurmak ortak bir vatanda yaşayan hepimizin görevi olmalıdır. Geldiğiniz için hepinizin yüreğine sağlık." dedi.

"TARİHİN EN KARANLIK KATLİAMINI YAPTILAR"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ise hayatını kaybedenlerin davasını devam ettirmek için 28 yıl sonra tekrar aynı yerde toplandıklarını ifade etti. Bu yola inançla bağlı olduklarını vurgulayan Güzelgül, "İnancımız sevgidir, lakin zulme boyun eğmemek de bizim onurlarımızın mirasıdır. Kardeşçe barış içinde yaşamayı beceremeyenler, kendinden başkasının varlığına tahammül edemeyenlerdir. 28 yıl önce de bugün burada bir grup, kendi gibi düşünmeyenleri yok edeceklerini sandılar ve tarihin en karanlık katliamını yaptılar. Adalet gelene kadar, Madımak utanç müzesi olana kadar burada olacağız." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı