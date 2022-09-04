Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü olması dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

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Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"

Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan dan biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Mesajını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Soylu, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarını minnet ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.

"YİNE BAĞIMSIZLIĞI SAVUNANLAR KAZANACAK"

Mesajını tweet dizesi şeklinde paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli Mücadelemizin ve İstiklâlimizin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarını minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Ne kadar tanıdık... Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak." ifadelerine yer verdi.

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