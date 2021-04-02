Sivas Koyulhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Koyulhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Koyulhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Koyulhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Koyulhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Koyulhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 990 (km²) si Koyulhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Koyulhisar nüfusu 12 bin 637 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Koyulhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,637 kişidir.

Koyulhisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,387 kişidir.

Sivas Koyulhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -23,4 olarak gerçekleşmiştir.

Koyulhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,833111 Enlem : 37,833111

Koyulhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Koyulhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Koyulhisar ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Koyulhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020