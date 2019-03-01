Sivas merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin doktor, akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas'tan ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen doktorlara yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekipleri 4 doktoru gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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