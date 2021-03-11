Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Sivas nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas ilinin nüfusunun 635 bin 889 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Sivas yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Sivas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Sivas Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas nüfusu geçen yıla göre 3 bin 67 kişi azalarak 635 bin 889 kişi oldu ( 2019 yılında Sivas nüfusu 638 bin 956 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 771 erkek, 317 bin 118 kadın yaşamaktadır.
Sivas Alan kodu nedir?
Sivas ilinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.
Sivas yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Sivas ilinin yüz ölçümü 28164 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 2 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Sivas Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.
Sivas 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Sivas 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 635889
Sivas 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318771
Sivas 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 317118
Sivas 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 32
Sivas 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,21 Kişidir.
Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,66 olduğu görülmektedir.
Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,79 olduğu görülmektedir.
Sivas 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 788 kişi boşanmıştır.
Sivas 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6157
Sivas 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 477931
Sivas 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 237774
Sivas 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 240157
Sivas 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 157958
Sivas 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 80997
Sivas 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 76961
Sivas 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.
Sivas 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 319624 Kadın : 319332 Toplam : 638956 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.
Sivas 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 236106 Kadın : 239537 Toplam : 475643
Sivas 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 83518 Kadın : 79795 Toplam : 163313
Sivas 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 323575 Kadın : 323033 Toplam : 646608 Nüfus yoğunluğu : 23 kişidir.
Sivas 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 233897 Kadın : 236692 Toplam : 646608
Sivas 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 89678 Kadın : 86341 Toplam : 176019
Sivas 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 311120 Kadın : 310181 Toplam : 621301 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.
Sivas 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 231609 Kadın : 232846 Toplam : 464455
Sivas 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 79511 Kadın : 77335 Toplam : 176019
Sivas 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 309364 Kadın : 311860 Toplam : 621224 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.
Sivas 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 227227 Kadın : 231429 Toplam : 458656
Sivas 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 82137 Kadın : 80431 Toplam : 162568
Sivas 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 307439 Kadın : 311178 Toplam : 618617 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.
Sivas 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 223710 Kadın : 228220 Toplam : 451930
Sivas 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 83729 Kadın : 82958 Toplam : 166687