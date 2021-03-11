Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Sivas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas nüfusu geçen yıla göre 3 bin 67 kişi azalarak 635 bin 889 kişi oldu ( 2019 yılında Sivas nüfusu 638 bin 956 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 771 erkek, 317 bin 118 kadın yaşamaktadır.

Sivas Alan kodu nedir?

Sivas ilinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Sivas yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Sivas ilinin yüz ölçümü 28164 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 2 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sivas Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Sivas 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Sivas 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 635889

Sivas 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318771

Sivas 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 317118

Sivas 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 32

Sivas 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,21 Kişidir.

Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,66 olduğu görülmektedir.

Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,79 olduğu görülmektedir.

Sivas 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 788 kişi boşanmıştır.

Sivas 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6157

Sivas 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 477931

Sivas 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 237774

Sivas 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 240157

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 157958

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 80997

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 76961

Sivas 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Sivas 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 319624 Kadın : 319332 Toplam : 638956 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Sivas 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 236106 Kadın : 239537 Toplam : 475643

Sivas 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83518 Kadın : 79795 Toplam : 163313

Sivas 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 323575 Kadın : 323033 Toplam : 646608 Nüfus yoğunluğu : 23 kişidir.

Sivas 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 233897 Kadın : 236692 Toplam : 646608

Sivas 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 89678 Kadın : 86341 Toplam : 176019

Sivas 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 311120 Kadın : 310181 Toplam : 621301 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Sivas 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 231609 Kadın : 232846 Toplam : 464455

Sivas 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79511 Kadın : 77335 Toplam : 176019

Sivas 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 309364 Kadın : 311860 Toplam : 621224 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Sivas 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 227227 Kadın : 231429 Toplam : 458656

Sivas 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 82137 Kadın : 80431 Toplam : 162568

Sivas 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 307439 Kadın : 311178 Toplam : 618617 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Sivas 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223710 Kadın : 228220 Toplam : 451930

Sivas 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83729 Kadın : 82958 Toplam : 166687