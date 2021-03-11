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Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Sivas nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas ilinin nüfusunun 635 bin 889 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Sivas yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Sivas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas nüfusu geçen yıla göre 3 bin 67 kişi azalarak 635 bin 889 kişi oldu ( 2019 yılında Sivas nüfusu 638 bin 956 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 771 erkek, 317 bin 118 kadın yaşamaktadır.

Sivas Alan kodu nedir?

Sivas ilinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Sivas yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Sivas ilinin yüz ölçümü 28164 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 2 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sivas Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?

Sivas 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Sivas 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 635889

Sivas 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318771     

Sivas 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 317118     

Sivas 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 32

Sivas 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,21 Kişidir.

Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,66 olduğu görülmektedir.

Sivas 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,79 olduğu görülmektedir.

Sivas 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 788 kişi boşanmıştır.

Sivas 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6157

Sivas 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 477931         

Sivas 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 237774

Sivas 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 240157             

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 157958

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 80997  

Sivas 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 76961  

Sivas 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Sivas Nüfusu 2020 - 2021 | Sivas Yüzölçümü nedir?

Sivas 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 319624  Kadın : 319332  Toplam : 638956  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Sivas 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 236106  Kadın : 239537  Toplam : 475643  

Sivas 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83518  Kadın : 79795  Toplam : 163313  

Sivas 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 323575  Kadın : 323033  Toplam : 646608  Nüfus yoğunluğu : 23 kişidir.  

Sivas 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 233897  Kadın : 236692  Toplam : 646608  

Sivas 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 89678  Kadın : 86341  Toplam : 176019  

Sivas 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 311120  Kadın : 310181  Toplam : 621301  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Sivas 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 231609  Kadın : 232846  Toplam : 464455  

Sivas 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79511  Kadın : 77335  Toplam : 176019  

Sivas 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 309364  Kadın : 311860  Toplam : 621224  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Sivas 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 227227  Kadın : 231429  Toplam : 458656  

Sivas 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 82137  Kadın : 80431  Toplam : 162568  

Sivas 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 307439  Kadın : 311178  Toplam : 618617  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Sivas 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223710  Kadın : 228220  Toplam : 451930  

Sivas 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83729  Kadın : 82958  Toplam : 166687  

 

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