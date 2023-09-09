Sivas protokolü, küçük esnaf için yürüdü

Sivas'ta yerel esnafa destek olmak maksadıyla Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kampanya başlatıldı.

Küçük esnafa destek olmak ve küçük esnafın ayakta kalabilmesini sağlamak maksadıyla Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından "Esnafına sahip çık Sivas, alışverişlerinizi yerel esnaftan yap" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya dikkat çekmek için Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi üzerinden devam ederek kent meydanında son buldu. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

"Bizler de her zaman esnaflarımızın yanındayız"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, "Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığımızca düzenlenen farkındalık etkinliği ile bir aradayız. Esnaflarımız şehrimizin en temel unsurları ve en önemli yapı taşları. Bir bakıma da şehrimizin görünen yüzü ve aynası. Bizler de her zaman esnaflarımızın yanındayız. Zaman zaman esnaflarımızı ziyaret ediyoruz" dedi.

"Esnaf bir şehrin bel kemiğidir"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, esnafın şehrin bel kemiği olduğunu söyleyerek, "Esnafı güçlü olan şehirler güçlü şehirlerdir, esnaf bir şehrin bel kemiğidir. Ahilik kültüründen gelen esnafımızı da Sivaslılar olarak her zaman desteklememiz gerekiyor. Bu zorlu süreçte hükümetimiz esnafımızı ayakta tutmak için gerek kredi kefalet kooperatifleri gerekse diğer unsurlarla birlikte düşük faizli kredilerle destek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

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SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık Sivas" sloganıyla 32 meslek odamızla birlikte bir kampanya başlattık. Zincir marketlerin neredeyse her mahallede açtıkları şubeler uzun süredir ülkemizin her yerinde olduğu gibi Sivas'ta da haksız rekabetle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu fiili duruma bir de ekonomideki dönemsel sıkıntılar eklendiğinde küçük esnafımızın sıkıntısı daha da büyütmektedir. Bu olumsuz şartları olabildiğince azaltmak adına başlattığımız kampanya uyarınca ana fikrimizi anlatan stickerleri Sivaslı esnafımıza dağıttık "dedi.

Konuşmaların ardından bazı esnaf ziyaret edilerek destek alışverişi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)