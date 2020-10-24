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  3. Sivas Suşehri'nde servis midibüsü devrildi: 5'i ağır 26 yaralı

Sivas Suşehri'nde servis midibüsü devrildi: 5'i ağır 26 yaralı

Son dakika... Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Sivas Suşehri'nde servis midibüsü devrildi: 5'i ağır 26 yaralı

Suşehri ilçesindeki kaza saat 07.00 sıralarında  Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi.  Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı giderken kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 26 işçi yaralandı. Daha sonra  İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

Sivas Suşehri'nde servis midibüsü devrildi: 5'i ağır 26 yaralıSivas Suşehri'nde servis midibüsü devrildi: 5'i ağır 26 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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