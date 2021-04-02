Sivas Ulaş Nüfusu 2020 - 2021 |  Ulaş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Ulaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Ulaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Ulaş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ulaş ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin b889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,215 (km²) si Ulaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Ulaş nüfusu 8,443 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Ulaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,443 kişidir.

Ulaş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,292 kişidir.

Sivas Ulaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -49,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ulaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,709316 Enlem : 27,709316

Ulaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Ulaş ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Ulaş ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ulaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020