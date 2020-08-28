Sivas Valiliği açıkladı! Kentte bir köy karantinaya alındı

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi. Sapanlı köyü köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

27 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 209’e yükseldi. 27 Ağustos'ta toplam 106 bin 111 test yapılırken, bin 491 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 263 bin 998 oldu. 27 Ağustos'ta iyileşen 995 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 240 bin 792’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 862 olduğu açıklandı.