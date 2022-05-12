Sivas Valisi Yılmaz Şİmşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yılmaz Şimşek biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Sivas Valisi olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yılmaz Şimşek biyografisi...

YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? YILMAZ ŞİMŞEK BİYOGRAFİSİ

07.12.1971 yılında Antalya İlinin Gazipaşa İlçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zeytinada Köyünde, orta ve lise tahsilini Gazipaşa ilçesinde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim aldı. Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavına girdi ve 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde'ye atandı. Kaymakam Adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrı), Şiran(Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı olarak görev yapmaktaydı.

12 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Valisi olarak atandı.