Sivas ve Çanakkale'deki Budist rahipler görenleri şoka uğrattı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde ve Çanakkale'de görülen Budist rahipler ilçelerde şaşkınlık oluşturdu. Rahiplerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmazken Türkiye'den çıkışlarının yapılması için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. O anlarda kameralara böyle yansıdı.
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