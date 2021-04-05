Sivas Yıldızeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yıldızeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Yıldızeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Yıldızeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Yıldızeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yıldızeli ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,736 (km²) si Yıldızeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Yıldızeli nüfusu 31 bin 748 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Yıldızeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,748 kişidir.

Yıldızeli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24,918 kişidir.

Sivas Yıldızeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -32,5 olarak gerçekleşmiştir.

Yıldızeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,601963 Enlem : 36,601963

Yıldızeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Yıldızeli ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Yıldızeli ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yıldızeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020