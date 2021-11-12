Sivas Yıldızeli'nde kaybolduğunu ihbar eden çocuk aranıyor!

İddialara göre 15 yaşındaki E.Y. gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyündeki arkadaşı ile buluşmak için ilçeye geldi. E.Y.'nin bir süre sonra evine dönmemesi üzerine aile durumu polis ekiplerine haber verdi.

ARADI, KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.

Daha sonra E.Y'nin telefonuna ulaşılamayınca bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanamazken arama çalışmalar ise devam ediyor.