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Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sivas Zara nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas Zara nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas Zara nüfusunun 21753 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sivas Zara yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Zara Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Zara nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Zara Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Zara ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde  635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,618 (km²) si Zara ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Zara nüfusu 21 bin 753 kişidir.

Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635 bin 889 kişidir.

Zara İlçe Nüfusu Kaçtır?

21 bin 753 kişidir.

Zara Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10 bin 195 kişidir.

Sivas Zara Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -11,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Zara İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  37,758057      Enlem :  37,758057

Zara İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Zara ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Zara ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Zara ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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