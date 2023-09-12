Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Sivas'a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu, ürettikleri bıçakları trenle Ankara'ya gönderebileceklerini düşünen ustalar hızlı trene bıçak alınmayınca hayal kırıklığı yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Sivas'a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu, ürettikleri bıçakları trenle Ankara'ya gönderebileceklerini düşünen ustalar hızlı trene bıçak alınmayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Sivas için Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan; Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, Sivas'a olan ilgiyi artırdı. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile Sivas yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Kente gelen turistler esnaflardan alışveriş yaparak ekonomiye de katkı sunuyor. Sivas'ın önemli değerlerinden birisi olan coğrafi işarete sahip Sivas bıçağının Yüksek Hızlı Tren'e alınmaması se bıçakçı esnafında hayal kırıklığı oluşturdu.

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil eski buğday pazarı içerisinde faaliyet gösteren bıçakçıları ziyaret ederek bu yöndeki taleplerini dinledi.

"Hızlı trene bıçak alınmıyor"

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlaması ile birlikte esnaflarda hareketlenme olduğunu söyleyerek satılan bıçakların hızlı trene alınmaması nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığını, bıçakların iade olduğunu veya istenmesine rağmen satışta zorlandıklarını söyledi.

Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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