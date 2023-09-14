Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Sivas'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Sivas'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Merkeze bağlı köylerde okulların fiziki şartları modern hale getiriliyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, merkeze bağlı Kurtlapa, Yakupoğlan ve Yusufoğlan köylerinde yapımı tamamlanan yeni okul binalarını inceledi. Vali Yılmaz Şimşek, ilk olarak merkeze bağlı Kurtlapa köyünde yapımı tamamlanan 12 sınıflı Kurtlapa ilkokulunu ziyaret etti. Okulun genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere derslerinde başarı temennisinde bulunan Vali Şimşek, Sivas'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yeni okulun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yakupoğlan'da 16 sınıflı okul, Kasım ayında eğitim-öğretime açılacak

Kurtlapa köyünün ardından Yakupoğlan köyüne geçen Vali Şimşek, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen 16 sınıflı okul inşaatını gezdi. Okul inşaatının genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, Kasım ayının başında eğitim-öğretime açılması planlanan okulda yaklaşık 330 öğrencinin eğitim alacağını dile getirdi.

Vali Şimşek, "Maksadımız her bölgede olduğu gibi köylerimizde de eğitim altyapısını güçlendirmek, kaliteyi artırmaktır. Bu okulumuzda anaokulu, ilkokul ve ortaokul olacak. Okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, köyümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Okul inşaatı incelemelerine Yıldızeli Yusufoğlan köyü ile devam eden Vali Yılmaz Şimşek, yapımı tamamlanan 4 sınıflı Yıldızeli Yusufoğlan ilkokuluna da uğradı. Yüklenici firma yetkililerinden okulun genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, okulun yapılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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