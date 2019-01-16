Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi hayatı felç etti.

Yoğun kar yağışı ve tipi Gürün ilçesinin Sivas ve Kayseri ile olan ulaşımını kesti. Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesinde ulaşıma kapandı. Sivas'tan Gürün istikametine araçların gitmesine izin verilmedi. Tipi görüş mesafesini neredeyse tamamen engellediği için ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Malatya'dan Kayseri istikameti gitmek isteyen çok sayıda yolcu geceyi Gürün'de geçirmek zorunda kaldı. Bir çok kişi tesislerde sabahladı. İlçe Kaymakamlığı isteyenleri geceyi geçirmeleri için yurtlara yerleştirdi. Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi de Güründe kalan yolculara beslenme ve konaklama desteği verdi.

Kaynak: İHA