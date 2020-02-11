Sivaslı âşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

SİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları "Penaltı yok Sivaslıya" türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü.

SİYŞAD üyeleri, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçtaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Özellikle karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Yasin'in ayağından çıkan topun rakip oyuncu Clichy'nin koluyla koltuk altına geldiği pozisyona penaltı verilmemesi büyük tepki çekti. Sivaslı âşıklar yazdıkları "Penaltı yok Sivaslıya" türküsü ile maçın hakemine ve VAR sistemine tepkilerini dile getirdi. Dernek üyelerinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Başakşehirli Gaël Clichy'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın korner kararı vermesine tepkilerini bu şekilde gösterdiklerini belirten türkünün yazarı Bilal Karaman, şunları söyledi:

"Önce hatalarının kasıtlara dönüştüğü bir dönemde böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduk. Yazık oluyor. Sivasspor'un çok puanları gasp edildiği gibi diğer takımlara da bunlar yapılıyor. Benim hesaplarıma göre Sivasspor'un şu ana kadar çalınmış 14 puanı var. Bu 14 puanın telafisi nasıl olacak. Geçtiğimiz maç birçok şey kaybettik. İnsanlar artık küsüyorlar. Mütevazı ve başarılı bir kulübüz. Biz inandık şampiyon olacağız. Kim ne kadar engel olursa olsun Sivas, Sivaslılar inandılar. Türküyü de, hakem hatalarını gördükten sonra duygulandık ve yazdık. Ozanlarımızla da bir araya gelerek besteye döktük. İnşallah yerine ulaşır."

Ozan Mustafa Efsani ise "Bana haber geldi. Ben de bunu saza döktüm. Bizim de tepkimiz bu olsun, dedik. Sivas'ın hakları yeniyor. Biz bu işe baş koyduk. Biz âşıklar, tabancamız silahımız olmaz. Bizim silahımız kalem ve sözdür. Türkümüz büyük ilgi gördü. Sabaha kadar telefonumuz susmadı" diye konuştu.

Türkünün sözleri ise şu şekilde:

Penaltı yok Sivaslıya

Adam topu koltukladı

Götürüyor vermem diyor

Hakem gözlerini yumdu

Görmem de görmem diyor.

Diyor diyor diyor hakem diyor

Pozisyon kaldı askıya

Tekrarı girmez baskıya

Yasak geldi Yiğidolar

Penaltı yok Sivaslıya...

Diyor diyor diyor başkan diyor

Vay vay vay vay Yiğidolar

Vay vay vay var vay Sivasspor

Vay vay vay vay Yiğidolar

Vay vay vay vay vay Sivasspor

Bu ilk değil kaç yüz sefer

VAR karartsa, tarih söyler

Tartışmaya girmem diyor.

Diyor diyor diyor Sivas diyor

Kafalar girdi saksıya

Hakemler köle baskıya

Emir büyük yerden geldi

Penaltı yok Sivaslıya...

Diyor diyor diyor hakem diyor

Vay vay vay vay Yiğidolar

Vay vay vay vay vay Sivasspor

Vay vay vay vay Yiğidolar

Vay vay vay vay vay Sivasspor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Âşıkların türküyü seslendirmeleri

- Detay görüntüler

- Bilal Karaman röportaj

- Ozan Mustafa Efsani röportaj

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA