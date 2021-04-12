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  3. Sivaslı balıkçı boyundan büyük balık yakaladı: Kilosuna 25 TL istiyor

Sivaslı balıkçı boyundan büyük balık yakaladı: Kilosuna 25 TL istiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak'ın kancasına adeta talih kuşu kondu.

Sivaslı balıkçı boyundan büyük balık yakaladı: Kilosuna 25 TL istiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak'ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri'nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak'ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivaslı balıkçı boyundan büyük balık yakaladı: Kilosuna 25 TL istiyor

Sivaslı balıkçı boyundan büyük balık yakaladı: Kilosuna 25 TL istiyor

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