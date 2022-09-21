Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"

Sivas'ta yaşanan su kaynakları problemi nedeniyle yakında su kesintilerine başlayacaklarını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yaklaşık 1 aylık suyumuz var" dedi.

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Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"

Su kaynaklarının azalması nedeniyle kente su taşıma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Uzun zamandır şehrimizde su sorunu gündemde. Barajda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık suyumuz var. Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Kaynak sıkıntısını bir süre daha idare etmek ve şebeke hatlarına su taşıma konusunda problem yaşamamak için Hafik Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su taşınması için isale hattı oluşturuldu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19'uncu Bölge Müdürü Zafer Aslan, isale hattında inceleme yaptı.

"CİDDİ MANADA SU SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajda inceleme yaptıkları sırada şu açıklamalarda bulundu:

"Malumunuz uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı’mızda su bitme noktasında. Yaklaşık bir aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi. Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine yatırım programına alınarak hızlı bir şekilde ihalesi gerçekleşti.

Firma bir an önce ilk etap olarak 14 kilometrelik alanı yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu noktada gerek belediye ekibimiz olsun, gerek Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, gerekse müteahhit firma hızlı bir çalışmayla planladığımız şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi’nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'de 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su.

Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz."

HAFTANIN 1 GÜNÜ SU KESİNTİSİ OLACAK

İsale hattı çalışmalarının kasım ayının sonuna kadar süreceğini ve muhtemelen o sürede sona ereceğini belirten Bilgin şu şekilde devam etti:

"O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız.

Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük bir sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belli bir program dahilinde ve planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Biz bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 2 yıldır üzerinde durduğumuz önemli projelerden bir tanesi. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak" diye konuştu.

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