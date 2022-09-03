Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 5.haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı.

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Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Sivasspor 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Njie (Dk. 64 Angielski), Hakan Arslan (Dk. 55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Charisis (Dk. 46 Saba), James (Dk. 55 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Colley (Dk. 75 Kerim Frei), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Munir Levent Mercan), Diagne (Dk. 87 Kazım Kazım)

Kırmızı kart: Dk. 89 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Salih Dursun, Dk. 45 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

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