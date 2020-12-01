Sivasspor 0-1 Villarreal maç özeti izle!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.
Stadyum: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Duje Strukan xxx, Goran Perica xxx, Alen Jaksic xxx
Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xx, Camara xx, Appindangoye xxx, Caner xx, Fajr xxx, Cofie xx (Claudemir dk. 81 ?), Yasin xxx, Robin Yalçın xx (Kone dk. 76 x), Gradel xxx, Yatabare xx (Ninga dk. 80 ?)
Yedekler: Ali
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Villarreal: Rulli xxx, Pena xxx, Foyth xxx, Mori xxx, Costa xxx (Estupinan dk. 76 x), Coquelin xx (Trigueros dk. 67 x), Iborra xxx, Baena Rodriguez xx (Parejo dk. 67 xx), Kuba xxx (Pino dk. 57 x), Samuel Chukwuez xxx (Moreno dk. 75 x), Nino Rodriguez xxx
Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, ,Raba, Pedraza
Teknik Direktör: Unai Emery
Gol: Chukwueze (dk. 75) (Villarreal)
Sarı kartlar: Fajr, Appindangoye (Sivasspor), Pena (Villarreal)