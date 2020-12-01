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Sivasspor 0-1 Villarreal maç özeti izle!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

Sivasspor 0-1 Villarreal maç özeti izle!

Stadyum: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan xxx, Goran Perica xxx, Alen Jaksic xxx

Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xx, Camara xx, Appindangoye xxx, Caner xx, Fajr xxx, Cofie xx (Claudemir dk. 81 ?), Yasin xxx, Robin Yalçın xx (Kone dk. 76 x), Gradel xxx, Yatabare xx (Ninga dk. 80 ?)

Yedekler: Ali

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Villarreal: Rulli xxx, Pena xxx, Foyth xxx, Mori xxx, Costa xxx (Estupinan dk. 76 x), Coquelin xx (Trigueros dk. 67 x), Iborra xxx, Baena Rodriguez xx (Parejo dk. 67 xx), Kuba xxx (Pino dk. 57 x), Samuel Chukwuez xxx (Moreno dk. 75 x), Nino Rodriguez xxx

Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, ,Raba, Pedraza

Teknik Direktör: Unai Emery

Gol: Chukwueze (dk. 75) (Villarreal)

Sarı kartlar: Fajr, Appindangoye (Sivasspor), Pena (Villarreal)

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Onur Çelik
Spor Editörü


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