Sivasspor 1 - 0 Cluj | MAÇ SONUCU, ÖZETİ UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, G Grubu ikinci maçında Cluj ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi Gradel'in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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