Sivasspor 1 - 0 Cluj | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, G Grubu ikinci maçında Cluj ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi Gradel'in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1

Sivasspor 1 - 0 Cluj | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.

Sivasspor 1 - 0 Cluj | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea (Dk. 78 Braun), Burca, Matias, Camora, Deac (Dk. 56 Paun), Adjei-Boateng (Dk. 78 Buş), Muhar, Yeboah, Janga (Dk. 69 Malele), Petrila (Dk. 56 Bordeianu)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa (Dk. 57 N'Jie), Sabia (Dk. 90+6 Mehmet Albayrak), Gradel, Angielski (Dk. 84 Caner Osmanpaşa)

Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Camora, Dk. 90+5 Burca (CFR Cluj)

Sivasspor 1 - 0 Cluj | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Başakşehir 3 - 0 Fiorentina | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Rennes 2 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Rennes 2 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Trabzonspor 2 - 1 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Trabzonspor 2 - 1 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU, ÖZETİ
Pendikspor tesislerinde hummalı çalışma! Modern tesisler için geri sayım başladı: Başkan Türkoğlu müjdeleri tek tek sıraladı
Pendikspor tesislerinde hummalı çalışma! Modern tesisler için geri sayım başladı: Başkan Türkoğlu müjdeleri tek tek sıraladı
Genç görünmenizin sırrını herkes merak edecek! Yaşlanma karşıtı besinleri mutlaka tüketin!
Genç görünmenizin sırrını herkes merak edecek! Yaşlanma karşıtı besinleri mutlaka tüketin!
The Simpson yine yanılmadı! Yıllar önce Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini ekranda vermiş!
The Simpson yine yanılmadı! Yıllar önce Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini ekranda vermiş!
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"
Prof. Dr. Naci Görür'den Sosyal Konut Projesi için korkutan açıklamalar! "İlk kez söylüyorum" diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür'den Sosyal Konut Projesi için korkutan açıklamalar! "İlk kez söylüyorum" diyerek uyardı!
Fuat Oktay'dan, "Gece gelme gündüz gel" diyen Miçotakis'e: "Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak"
Fuat Oktay'dan, "Gece gelme gündüz gel" diyen Miçotakis'e: "Gelirsek zaten gündüzünüz gece olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de art arda 4.1 ve 3.8 deprem!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Mersin'de art arda 4.1 ve 3.8 deprem!
16 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazın son günü, tadını çıkarın!
16 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazın son günü, tadını çıkarın!