Sivasspor 1-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın da kırmızı kart gördüğü karşılaşmada puanlar paylaşıldı.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Adana Demirspor takımları kozlarını paylaştı. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıktığı maç büyük heyecana sahne oldu.
Ev sahibi Sivasspor maçın başında bulduğu golle öne geçtiği skoru son dakikalarda koruyamayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 11'e yükseltirken Adana Demirspor ise 13 puana çıktı