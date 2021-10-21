Sivasspor 1-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Adana Demirspor takımları kozlarını paylaştı. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıktığı maç büyük heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Sivasspor maçın başında bulduğu golle öne geçtiği skoru son dakikalarda koruyamayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 11'e yükseltirken Adana Demirspor ise 13 puana çıktı