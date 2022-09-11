Sivasspor 1 - 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 6.hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sivasspor 1 - 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.

29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Sivasspor 1 - 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı yakınından plase vuruşunda kaleci Jensen, topu güçlükle kornere gönderdi.

59. dakikada Ethemi'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

İstanbulspor 64. dakikada 1-0 öne geçti. Ethemi'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

80. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Sabia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Sabia'nın uzak direğe ortasında Goutas, topu kafayla içeri doldurdu. Pozisyonu takip eden Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Sivasspor 1 - 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Robin Yalçın), Njie (Dk. 62 Ahmed Musa), Sabia, Charisis (Dk. 76 Hakan Arslan), Ulvestad, Gradel (Dk. 83 Karol), Yatabare

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 90 Kağan Miray Barış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 90 Mehremic), Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 82 Eber), İbrahim Yılmaz (Dk. 68 Guri)

Goller: Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ulvestad, Dk. 75 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Jetmir Topalli, Dk. 75 Ethemi, Dk. 79 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

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