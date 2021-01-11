12 Ocak Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Son dakika: Donald Trump'tan flaş açıklama: Ben şiddet istemiyorumSon dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha sözleşmesi feshedildiValiden flaş açıklama: Vaka sayıları son 9 ayın en düşük seviyesinde!Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? | Diletta Leotta kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 12 Ocak 2021 SalıGamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Gamze Okutucu kaç yaşında, nereli?Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 13 bin 660 adet makaron ele geçirildiSivasspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYINİskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Sivasspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun ilk maç gününde Sivasspor-Adana Demirspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. 

Sivasspor, kupada son olarak Giresunspor'u 1-0 elemişti. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Sivasspor-Adana Demirspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 18.45'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Burak Şeker'in yönetiminde geçecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Mehmet Şengül üstlenecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Sivasspor-Adana Demirspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak. 

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT