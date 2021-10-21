Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Adana Demirspor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Oğuzhan Çakır görev alacak.