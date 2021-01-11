Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun ilk maç gününde Sivasspor-Adana Demirspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik.

Sivasspor, kupada son olarak Giresunspor'u 1-0 elemişti. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Sivasspor-Adana Demirspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 18.45'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Burak Şeker'in yönetiminde geçecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Mehmet Şengül üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Sivasspor-Adana Demirspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak.

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)