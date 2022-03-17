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Sivasspor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Sivasspor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Altay karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SİVASSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor – Altay maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR – ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor – Altay maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor – Altay maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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