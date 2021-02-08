Meteoroloji gününü bile açıkladı: Hava buz kesecek, kar geliyorSaadet Partisi'nde başkan değişikliğine mi gidiliyor? Partiden ilk açıklama geldi!Tekfir nedir, ne anlama gelir?Küfür nedir, Şirk nedir?Sivasspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYINMümin, Kâfir, Münafık ne demek? Ne anlama gelir?Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu kovuldu mu?Büyük günahlar nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığıİman ve İslam İlişkisiİmanın Geçerli Olmasının Şartları
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Sivasspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Sivasspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Peki, Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Sivasspor-Antalyaspor maçı oynanacak. Sivasspor, kupada son olarak Adana Demirspor'u 2-1 geçmişti. Antalyaspor ise son 16 turunda Bursaspor'u 3-0'la geçmişti. Peki, Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Sivasspor-Antalyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Sivasspor-Antalyaspor maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak. 

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT