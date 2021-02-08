Sivasspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Sivasspor-Antalyaspor maçı oynanacak. Sivasspor, kupada son olarak Adana Demirspor'u 2-1 geçmişti. Antalyaspor ise son 16 turunda Bursaspor'u 3-0'la geçmişti. Peki, Sivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Sivasspor-Antalyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 11 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Sivasspor-Antalyaspor maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak.

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş