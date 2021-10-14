Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Antalyaspor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Antalyaspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Sivas'da, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.