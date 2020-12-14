Süper Lig'in 12. haftası 14 Aralık Pazartesi (bugün) oynanacak Sivasspor - Antalyaspor maçı ile sonlanıyor. Ligde iki takımın mücadelesi hakkındaki son detayları haberimizde verdik. Bu sezon, Rıza Çalımbay yönetiminde yoluna devam eden Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grupların ilerisini göremedi. Ligde ise 10 maçta topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 11 maçta 13 puan ile 15. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasının son maçı Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Karşılaşma 14 Aralık Pazartesi (bugün), saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor - Antalyaspor maçı da beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ