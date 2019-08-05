Sivasspor, Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sırbistan'ın Partizan takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Partizan takımından genç orta saha oyuncusu Armin Djerlek'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyla kırmızı-beyazlı ekip 5 yıllık sözleşme imzaladı. 15 Temmuz 2000 yılında Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu, futbola OFK Belgrand takımında başladı. Burada gösterdiği performansın ardından Djerlek, Partizan'a transfer oldu.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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