Sivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi

Sivasspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen kırmızı-beyazlı takım, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Gradel, Kayode, Jorge Felix, Fayçal Fajr ve Erdoğan Yeşilyurt gibi etkili isimleri formunu bulan Yiğidolar, son olarak dün sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek tırmanışına devam etti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 55 puanla 7. sıraya yerleşen, bu hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak Sivasspor, kalan 4 maçını kazanarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı