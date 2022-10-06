UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı üçüncü haftada oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi G Grubu'nda temsil eden Sivasspor Kosova ligi ekiplerinden Ballkani ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor - Ballkani maçı canlı izle| Sivasspor - Ballkani maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Ballkani arasındaki maç, 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı İspanyol hakem José Luis Munuera yönetiyor. Munuera'nun yardımcılıklarını ise Iñigo Prieto ve Antonio Ramón Martinez Moreno yapıyor.

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SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR- BALLKANİ MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Ballkani arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR- BALLKANİ MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ