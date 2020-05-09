İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Sivasspor, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Sivasspor, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, Beşiktaş'ta bir futbolcu ile çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve...

Sivasspor, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, Beşiktaş'ta bir futbolcu ile çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT