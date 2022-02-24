Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.. Bu kapsamda Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için Sivasspor – Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasındaki Sivasspor – Beşiktaş maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yaparken maçın dördüncü hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alıyor.

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasındaki Sivasspor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor.i Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor ilk 11: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare.

Beşiktaş ilk 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi.

