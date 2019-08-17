Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda | Sivasspor Beşiktaş canlı izleme linki

İki takım Sivasspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig - 1. Maç Günü maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Sivasspor Beşiktaş canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'deki ilk maçını Sivas deplasmanında yapacak olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Taraftarların gözü maç saatinde.

Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Sivasspor Beşiktaş canlı izleme linki

İki takım Sivasspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig - 1. Maç Günü maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Sivasspor Beşiktaş canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports ekranlarından izleyebilecekler.

bein Sports nasıl izlenir? bein Sports canlı izleme linki

MUHTEMEL 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya- Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan- Emre, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın

SAKAT: Burak, Atiba, Karius, Roco

CEZALI: Lens

Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak.

Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.

Eksikler can sıkıyor

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

EKSİK OYUNCULAR

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, 17 Ağustos tarihli maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı. Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Beşiktaş, Türkiye'nin 61 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

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