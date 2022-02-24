Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dünya borsası fena çakıldı! Ortalık karıştı, veriler panik yarattı!Davut Güloğlu evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var?Yasama Gücü ne demek, TDK'ya göre Yasama Gücü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındıMehmet Dinçerler fena pot kırdı! Hadise evlenmeden hamile mi kaldı? Seren Serengil, 'Reza Zarrab' yorumuyla acımasızca eleştirdi!Giresunspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor – Beşiktaş maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor – Beşiktaş maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT