Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor – Beşiktaş maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor – Beşiktaş maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alacak.