İki takım Sivasspor Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 19. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Sivasspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Lider Sivasspor Çaykur Rizespor ile kendi evinde zirvedeki yerini korumak adına sahada olacak. Alanyaspor’un, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın kazanmasıyla birlikte aradaki puan farkının azalması Sivasspor’un şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla sahada çıkmasına neden olacak.

Sivasspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hakem Abdulkadir Bitigen’in yönetiminde Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Rekabette 18. kez karşılaşacak olan takımların maçlarında istatistikler birbirine oldukça yakın. Şimdiye dek oynanan 17 mücadele 6 kez Çaykur Rizespor kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle tamamlanmış 5 karşılaşma da Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

İki ekibin mücadele edecekleri zorlu karşılaşma 27 Ocak 2020 Pazartesi günü oynanacak. TSİ saat 20:00’de başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SİVASSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR’D EKSİKLER

Ev sahibi ekipte sarı kart ve kırmızı kart cezalısı isimler yer alıyor. Lider Sivasspor’da bugün oynanacak mücadele Erdoğan Yeşilyurt ve Marcelo Gioano sarı kart cezaları nedeniyle, Uğur Çiftçi kırmızı kart cezası nedeniyle Andrade ve Vieria ise sakatlıkları yüzünden karşılaşmada forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da sarı kart cezalısı Diomande dışında eksik oyuncu bulunmuyor.