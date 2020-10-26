Süper Lig'de 6. haftanın son maç gününde Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. Sivasspor ile Rizespor arasında oynanan son altı Süper Lig maçının dördü berabere biterken, taraflar bu süreçte galibiyetleri paylaştı. Rizespor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (5B 3M), tek galibiyetini ligden düştüğü 2015/16 sezonunda iç sahada aldı (2-1). Sivasspor, ligde 7 puanla 10. sırada bulunurken Çaykur Rizespor, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı, Pazartesi akşamı (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem, Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yaşar Kemal'in yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Sivasspor - Çaykur Rizespor mücadelesi de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.