Şevval Şahin konuk olduğu "Sorgu Sual" programına dava açtı!İSKİ su kesintisi 26 Ekim 2020 PazartesiDenizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AYEDAŞ elektrik kesintisi 29 Ekim 2020 PerşembeA101 29 ekim 2020 aktüel kataloğu | Haftanın yeni indirimli ürünlerini kaçırmayın!Hazal Kaya'dan Şevval Şahin'e destek!Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ahmet Hakan, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Haşim KılıçDeniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Ekim 2020 Çarşamba
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. haftanın son gününde iki maç bulunuyor. Bu maçlardan birisi Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Peki, Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. haftanın son maç gününde Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. Sivasspor ile Rizespor arasında oynanan son altı Süper Lig maçının dördü berabere biterken, taraflar bu süreçte galibiyetleri paylaştı. Rizespor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (5B 3M), tek galibiyetini ligden düştüğü 2015/16 sezonunda iç sahada aldı (2-1). Sivasspor, ligde 7 puanla 10. sırada bulunurken Çaykur Rizespor, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı, Pazartesi akşamı (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem, Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yaşar Kemal'in yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Sivasspor - Çaykur Rizespor mücadelesi de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT