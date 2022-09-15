Sivasspor -Cluj maçı canlı izle | Sivasspor -Cluj maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, G Grubu ikinci maçındaCluj ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Sivasspor -Cluj maçı canlı izle| Sivasspor -Cluj maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

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Sivasspor -Cluj maçı canlı izle | Sivasspor -Cluj maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı ikinci hafta oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi G Grubu'nda temsil eden Sivasspor, Romanya ligi ekiplerinden Cluj ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor -Cluj maçı canlı izle| Sivasspor -Cluj maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Cluj arasındaki maç, 15 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Romanya'daki Stadionul Dr. Constantin Rădulescu Stadyumu'nda saat 19.45'de başlayan maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor. Lindhout'un yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Erwin Zeinstra yapıyor.

BAŞAKŞEHİR -Cluj MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor ile Cluj arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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