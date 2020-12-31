Sivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Denizlispor arasında oynanacak. Peki, Sivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Sivasspor ile Denizlispor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Sivasspor, bu sezon çıktığı 14 maçta, 17 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Denizlispor ise 14 maçta, 12 puan toplayarak 19. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor-Denizlispor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Sönmez üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2'den izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en az beş maçta karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Denizlispor (%67; 8G 3B 1M).
- Sivasspor'a rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor (1M), daha sonraki sekiz karşılaşmada galibiyet alamadı (1B) ve son üç maçı gol atamadan kaybetti.
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu sezon daha önceki altı iç saha maçında 2 puan toplayabilmişti (2B 4M).
- Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Denizlispor (2-1 vs BB Erzurumspor), Aralık 2019'dan bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Denizlispor (16); bu süreçte en az gol atan iki ekipten biri ise Sivasspor (4; Kayserispor ile eşit).