Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Sivasspor ile Denizlispor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Sivasspor, bu sezon çıktığı 14 maçta, 17 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Denizlispor ise 14 maçta, 12 puan toplayarak 19. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor-Denizlispor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Sönmez üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ