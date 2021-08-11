Temsilcimiz Sivasspor Avrupa'daki iyi gidişatını sürdürmek istiyor. UEFA Konferan Ligi üçüncü ön eleme maçında deplasmanda rakibini 2-1'le geçen Sivasspor, elde ettiği avantajı içerde kullanarak tur atlayan taraf olmayı planlıyor. Kırmızı beyazlı ekibin bu mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar Sivasspor - Dinamo Batum UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUM UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'da başlayacak. Temsilcimizin tur mücadelesi vereceği karşılaşma Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUM UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor'un elindeki avantajı kullanarak Play-Off'a kalmak istediği karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.