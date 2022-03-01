Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Fatih Karagümrük kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00 'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.