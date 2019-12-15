Sivasspor Fenerbahçe maç sonucu | Sivasspor Fenerbahçe maç özeti

İki takım Sivasspor Fenerbahçe karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 15. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Sivasspor Fenerbahçe maç sonucu ve Sivasspor Fenerbahçe maç özeti detayları...

Lider Sivasspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğini sürürdü. Fenerbahçe ise yenilmesine rağmen 25 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Mücadeleye son dakika kırmızı kartları damga vurdu. Ozan Tufan ve Gary Rodrigues maçın son anlarında atıldı. Haberimizden Sivasspor Fenrbahçe maç özetini yayıncı kuruluş yayınladığı anda izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor’a 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7’de de Ziya Erdal kaydetti. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Zanka oyuna dahil oldu.

Sarı – Lacivertlilerde Garry Rodrigues ve Ozan Tufan karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İki oyuncu da ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmüş oldu.

Bu sonuçla DG Sivvaspor 33 puana yükselirken Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.