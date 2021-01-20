Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta oynanacak maçların merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sivasspor, ligde 18 maça çıktı ve 23 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 18 maçta, 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı, 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Sivasspor - Fenerbahçe maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Perşembe günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ